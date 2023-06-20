Arda Güler'den geleceğiyle ilgili açıklama

Arda Güler, Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Arda Güler'den geleceğiyle ilgili açıklama
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20 Haziran 2023 00:44
Son güncelleme 20 Haziran 2023 02:47
Arda Güler, Galler maçının ardından TRT'ye yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Genç oyuncu maç sonu açıklamasında, "Öncelikle çok mutluyum galibiyet için. Milli takım'da ilk golümü attığım için çok mutluyum. O an top sol ayağımda durdu. Biraz gördüm kaleciyi, vurdum, Allah'a şükür gol oldu." sözlerini kullanırken konu Fenerbahçe'den olası ayrılığına geldi.

Arda kendisine sorulan 'Geleceğinle ilgili son durum nedir?' sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

"ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Arda Güler Galler maçı sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün hayatımın en özel günlerinden birisi. Milli takım formasıyla gol atmak, hayallerimin de ötesinde muhteşem bir his.. Ailemi gururlandırmak, Türk gençlerine ilham olabilmek ve bu formayla çok daha fazlasını başarabilmek için çalışmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Bana inanan ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim." sözlerini kullandı.

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