Arda Güler'den geleceği için açıklama!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, hakkındaki ayrılık haberlerine cevap verdi.
Defansa Central'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcu, hakkındaki haberlere rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Arda'nın geleceği konusunda, yakın çevresine "Real Madrid'de kalmak istiyorum. Daha fazla dakika almayı umuyorum." dediği öne sürüldü.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 10 maçta 291 dakika süre buldu.
Defansa Central'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki futbolcu, hakkındaki haberlere rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Arda'nın geleceği konusunda, yakın çevresine "Real Madrid'de kalmak istiyorum. Daha fazla dakika almayı umuyorum." dediği öne sürüldü.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 10 maçta 291 dakika süre buldu.