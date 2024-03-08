Arda Güler'den Fenerbahçeli oyunculara yorum!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve İsmai Yüksek'in Union Saint-Gilloise karşılaşması sonrası paylaşımlarına yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Fenerbahçeli oyunculara yorum!
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08 Mart 2024 03:02
Son güncelleme 08 Mart 2024 03:05
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise karşısında aldığı galibiyete kayıtsız kalmadı.

Milli futbolcu, Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.

Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Arda Güler, bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen yarasa emojisi ile yorum yaptı.

Arda Güler, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.





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