Arda Güler'den büyük başarı; En golcü 3. isim

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dakika başına gol katkısı oranında takımın en başarılı 3. oyuncusu oldu.

, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den büyük başarı; En golcü 3. isim
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21 Ocak 2023 10:57
Genç yıldız Arda Güler, Fenerbahçe'de yeteri kadar forma şansı bulmasa da skora katkısıyla dikkatleri çekiyor. Genç yetenek, 75 dakikada bir skora katkı yapıyor. Takımın ağır toplarından Enner Valencia ve Michy Batshuayi dışında skora en fazla katkı yapan isim Arda Güler oldu.

Genç yıldız, görev aldığı kısa süre içerisinde 3 gol, 2 asist üreterek taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. İlk sırada yer alan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle 22 gole katkıda bulundu. Ekvadorlu yıldız 71.4 dakikada bir gole katkı veriyor. Belçikalı yıldız golcü Michy Batshuayi ise 13 gol atarken 1 asist yaptı. 1049 dakika görev alan tecrübeli golcü 74.9 dakikada bir skora katkı yapıyor.

TÜM KULVARLARDA 6 GOL, 7 ASİST

İki sezondur A takımda yer alan Arda, dört ayrı kulvarda gol ya da asist üretmeyi başardı. Süper Lig'de 18 maçta 5 gol, 3 asist, Türkiye Kupası'nda 1 maçta 1 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 maçta 1 gol, 1 asist, Konferans Ligi'nde 2 maçta 2 asist yapan genç yetenek, sadece Şampiyonlar Ligi elemesindeki 1 karşılaşmada skora katkı yapamadı.



 
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