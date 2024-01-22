Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki!

Arda Güler, Almeria karşılaşmasında oyuna giremeyince ısındığı yeleği yere fırlattı ve kulübeye tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Ancelotti'ye tepki!
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22 Ocak 2024 15:25
Real Madrid, La Liga'da Almeria ile karşı karşıya gelirken Arda Güler'in maçtaki hareketi gündeme oturdu.

Milli yıldız, takımının 5. oyuncu değiştirme hakkını kullanmasının ardından, kenarda ısındığı sırada üzerindeki yeleği çıkardı ve  yere fırlatarak kulübeye tepki gösterdi.

ANCELOTTI SÜRE VERMEDİ

Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından Almeria karşılaşmasında Arda'ya süre vereceğinin sinyallerini veren Carlo Ancelotti, 2-0 geriye düşülmesinin ardından genç yıldızı hamle olarak düşünmedi. Arda Güler karşılaşmayı kulübede tamamladı.

Arda Güler, şu ana kadar Real Madrid'de yalnızca 2 maçta süre buldu.

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