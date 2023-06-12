Arda Güler: "Bundan sonra böyle olacak"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Bundan sonra böyle olacak'
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11 Haziran 2023 22:58
Son güncelleme 12 Haziran 2023 01:52
Fenerbahçe'nin genç ismi Arda Güler, Başakşehir karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Türkiye Kupası'nın kazanılmasını değerlendiren Arda Güler, "Çok şükür kariyerimdeki ilk kupa. Uzun süredir kupa kazanamıyorduk, bunu sonlandırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah Fenerbahçe kupalar kazanmaya alışkın, inşallah devamı da gelecek" dedi.

Taraftarın kendisine desteği hakkında konuşan genç oyuncu, "Ben Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Onların desteğini boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum. Bundan sonra hep böyle olacak inşallah." sözlerini sarf etti.

Son olarak Arda, "Çok güzel bir galibiyet aldık. İnşallah devamı da gelir. Tüm taraftarlarımıza armağan olsun. Biz taraftarlarımızı çok seviyoruz. Onlar da bize her zaman destek oluyorlar. Çalışmalarımızla bu desteğin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Ferdi ağabeyi çok seviyorum, çok iyi bir oyuncu. Onunla birlikte oynamaktan da keyif alıyorum. Uzun zamandır kupa kazanamıyorduk. Fenerbahçe kupa kazanmaya alışık bir kulüp. İnşallah devamı gelir. Ben de ilk kupamı kazandığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.



 
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