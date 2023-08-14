Arda Güler bugün ameliyat olacak!

Real Madrid'de forma giyen Milli futbolcu Arda Güler sağ dizinden bir sakatlık geçirmiş ve menisküs yaralanması yaşamıştı. 18 yaşındaki futbolcu bugün İspanya'da ameliyat masasına yatacak.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Arda Güler bugün ameliyat olacak!
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14 Ağustos 2023 11:47
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle ülke gündemine oturan Arda Güler, dünya deviyle çıktığı antrenmanlarda etkili performansıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Genç yıldız buna karşın  3 hafta önce sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve tedavisine başlanmıştı. 

Marca'nın haberine göre menisküs problemi yaşayan 18 yaşındaki milli futbolcu, bugün ameliyat masasına yatacak ve bir operasyon geçirecek.

Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.
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