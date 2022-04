Arda Güler, Alex de Souza'nın formasını devralıyor

Fenerbahçe ve Türkiye, bir genç yıldızın doğuşuna tanıklık ediyor. Arda Güler, forma şansı bulduğu her an yetenek yelpazesini gösteriyor, goller atıyor, attırıyor; o parladıkça sorumluluğu da artıyor. Ve sarı-lacivertli yönetim, Arda'nın özgüvenini üst seviyeye çıkaracak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Genç yıldız adayının gelecek sezondan itibaren 10 numaralı forma ile mücadele etmesi planlanıyor. Bu numarayı, sezon sonunda veda edilmesi beklenen Mesut Özil giyiyor.



İLK 11'İN BANKOSU OLACAK



Yıldız transferi yapılsa bile 10 numara önce Arda Güler'e teklif edilecek. Arda kabul ederse, idol olarak gördüğü, odasının duvarına posterini astığı, kulübün heykelli efsanesi Alex de Souza'nın forma numarasını sırtına geçirecek. Fenerbahçe tarihinin ligdeki en genç golcüsü olan Arda, kulübün en genç 10 numarası olarak da taç giyecek. Yönetim bu motivasyon ile başarılı futbolcunun gelecek sezon ilk 11'in banko isimlerinden biri olmasını umuyor.



LANETİ KIRMAYA ÇALIŞACAK



Arda Güler, Alex'in ardından 10 numarayı giyen yıldızların yaşadığı şanssızlığı tersine çevirmeye çalışacak. Bu formayı geçen sezonlarda giyen futbolcular pek de başarılı olamadı. Diego, Van Persie, Giuliano, Kruse, Samatta ve Mesut Özil ya kısa süre oynayabildi ya da performanslarıyla taraftarları fazla memnun edemedi.



17'SİNDE 40 YILLIK PROFESYONEL GİBİ



Fenerbahçe; Arda Güler'e, genç futbolcu da kendine çok iyi bakıyor. Yönetim, Arda'nın üzerine titriyor ve gereken her türlü yardımı sağlayacak ortamı yaratıyor. Arda da özel kondisyoner ile çalışmanın yanı sıra beslenme uzmanı, mentör ve yaşam koçu desteği alıyor. 17'lik yetenek, zihinsel olarak da dünyaca ünlü bir yıldız olmanın ilk adımlarını atıyor.





İLGİLİ VİDEO