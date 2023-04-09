Arda Avcı, WBC Asya şampiyonluk unvan maçına çıkacak

Ukrayna'da Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası ve dünya şampiyonluğu unvanının sahibi Türk boksör Arda Avcı, 30 Nisan Pazar günü WBC Asya şampiyonluk maçına Sancaktepe Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nde çıkacak.



Kariyerinde 23 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Endonezyalı boksör Defriyanto Palulu ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Arda Avcı, mücadele ve hedefleri ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Avcı, "30 Nisan'da İstanbul'da Serdar Avcı Promation eşliğinde WBC Asya kemer şampiyonasına çıkacağım. Rakibim tecrübeli bir isim Endonezya'dan geliyor. Benden çok çok daha maç üstünlüğü var. Bu maça iyi hazırlandım. Sabah akşam her gün antrenmanlar yapıyorum. Yaklaşık 8 kilogram verdim bu maça çıkmak için. Rakibimi yenmeyi hedefliyorum" dedi.



"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU ELDE ETMEK"



Arda Avcı, bu maçtan galip gelmesi durumunda WBC'nin en iyi 40 boksörü arasına gireceğini dile getirerek, "Bundan sonraki hedefimiz dünya şampiyonluğuna doğru ilerlemek. Bu maçı kazanırsam sonrasında WBC'nin uluslararası kemeri var ona hazırlanacağım. Bu maçı da kazanmam durumunda dünyadaki en iyi 15 boksör arasında giriyorum. Sonrasındaki hedefim ise dünya şampiyonluğu elde etmek" diye konuştu.





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