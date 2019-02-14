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Arda Akbulut'un maaşına zam geliyor

Trabzonspor'un kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'un aylık kazancı şaşırttı

Kaynak: Sabah
Arda Akbulut'un maaşına zam geliyor
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14 Şubat 2019 14:18
3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'un aylık kazancı herkesi şaşırttı.

Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 TL alıyor.

Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyor

Arda Akbulut'un performansı beğeni kazanırken Avrupa'da birçok takım tarafından mercek altına alındığı da ifade ediliyor.

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