Arda Akbulut'un maaşına zam geliyor

3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'un aylık kazancı herkesi şaşırttı.
Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 TL alıyor.
Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyor
Arda Akbulut'un performansı beğeni kazanırken Avrupa'da birçok takım tarafından mercek altına alındığı da ifade ediliyor.
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Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 TL alıyor.
Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyor
Arda Akbulut'un performansı beğeni kazanırken Avrupa'da birçok takım tarafından mercek altına alındığı da ifade ediliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın