Arda Akbulut'un maaşına zam geliyor

3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde bordo-mavililerin kalesini koruyan 18 yaşındaki file bekçisi Arda Akbulut'un aylık kazancı herkesi şaşırttı.Dev maçta 6 net kurtarışla haftanın kalecisi olan genç eldiven aylık 2 bin 500 TL alıyor.Yönetimin Arda'nın ücretini 1 milyon TL'ye çıkaracağı dile getiriliyorArda Akbulut'un performansı beğeni kazanırken Avrupa'da birçok takım tarafından mercek altına alındığı da ifade ediliyor.