Arda Akbulut Balıkesirspor'da

Bandırmaspor, Trabzonspor'un 21 yaşınaki kalecisi Arda Akbulut'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arda Akbulut Balıkesirspor'da
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02 Temmuz 2022 01:09
Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, kaleci Arda Akbulut'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki kaleci ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.

1.95 boyundaki kaleci Akbulut, profesyonel kariyerine 2017 yılında Trabzonspor kulübünde başlamıştı.

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