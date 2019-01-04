Arber Zeneli: ''Fenerbahçe taraftarları mesaj atıyor''

'deki başarılı performansıyla dikkat çeken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilengeleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Heerenveen'in genç Kosovalı kanat oyuncusu Arber Zeneli, Fenerbahçeli taraftarlardan birçok mesaj aldığını da itiraf etti.23 yaşındaki Kosovalı yıldız transfer söylentileriyle ilgiliifadelerini kullandı.Avrupa'da Milan'ı desteklediğini söyleyen Zeneli, ''Büyük bir Milan taraftarıyım, her zaman orada oynamak istemişimdir. Ayrıca çok iyi bir Kaka hayranıyım'' dedi.