Arber Zeneli: ''Fenerbahçe taraftarları mesaj atıyor''

Heerenveen'deki başarılı performansıyla dikkat çeken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Arber Zeneli geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Heerenveen'in genç Kosovalı kanat oyuncusu Arber Zeneli, Fenerbahçeli taraftarlardan birçok mesaj aldığını da itiraf etti.
23 yaşındaki Kosovalı yıldız transfer söylentileriyle ilgili ''Fenerbahçe taraftarlarından birçok mesaj aldım. Kendi takımlarına transfer olmamı istiyorlar. Kulübe ve taraftarlara saygı duyuyorum ama ben daha büyük bir ligde oynamak istiyorum. Futbolda geleceğin neler getireceği bilinmez ama benim hedeflerim arasında İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ya da İtalya'da oynamak var'' ifadelerini kullandı.
Avrupa'da Milan'ı desteklediğini söyleyen Zeneli, ''Büyük bir Milan taraftarıyım, her zaman orada oynamak istemişimdir. Ayrıca çok iyi bir Kaka hayranıyım'' dedi.
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Heerenveen'in genç Kosovalı kanat oyuncusu Arber Zeneli, Fenerbahçeli taraftarlardan birçok mesaj aldığını da itiraf etti.
23 yaşındaki Kosovalı yıldız transfer söylentileriyle ilgili ''Fenerbahçe taraftarlarından birçok mesaj aldım. Kendi takımlarına transfer olmamı istiyorlar. Kulübe ve taraftarlara saygı duyuyorum ama ben daha büyük bir ligde oynamak istiyorum. Futbolda geleceğin neler getireceği bilinmez ama benim hedeflerim arasında İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ya da İtalya'da oynamak var'' ifadelerini kullandı.
Avrupa'da Milan'ı desteklediğini söyleyen Zeneli, ''Büyük bir Milan taraftarıyım, her zaman orada oynamak istemişimdir. Ayrıca çok iyi bir Kaka hayranıyım'' dedi.
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