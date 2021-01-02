Aras Özbiliz: "İlk maçta United'a atmak başka"

Kariyerine Ermenistan'da devam eden Aras Özbiliz, Hollanda medyasına açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Aras Özbiliz: 'İlk maçta United'a atmak başka'
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02 Ocak 2021 18:53
2016'da Beşiktaş'a transfer olan Aras Özbiliz, Siyah-Beyazlılarda forma şansı bulmakta zorlandı. Birçok kez kiralanan oyuncu son olarak 2019'da bedelsiz olarak Ermenistan takımı Pyunik Erivan'a gitti.

Ajax altyapısından yetişen oyuncu, Hollanda medyasına açıklamalarda bulundu.

"İLK GOLÜM ÖZELDİ"

Ajax'ta 2010 yılında ilk maçına çıkan Ermeni oyuncu açıklamasında; "Tabii ki en özel ilk maçlardan birini oynadım. Old Trafford'da United'a gol atmak bambaşka bir histi. Doğrudan tarihteki yerinizi alıyorsunuz ama benim için önemli olan ciddi sakatlıklar yaşadıktan sonra tekrar en üst seviyeye dönebilmekti." dedi.

30 yaşındaki Aras Özbiliz, Beşiktaş döneminde sadece 1 kez Süper Lig maçına çıkabildi.



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