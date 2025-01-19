Aras Kargo, zorlu mücadelede Kuzeyboru'yu geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Aras Kargo, zorlu mücadelede Kuzeyboru'yu geçti
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19 Ocak 2025 17:20
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2'lik set skoruyla mağlup etti.  Salon: Aksaray

Hakemler: Hakkı Demiralay, Furkan Salduz

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal, Yaren Işık)

Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş)

Setler: 22-25, 20-25, 25-14, 25-22, 8-15

Süre: 137 dakika

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