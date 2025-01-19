Aras Kargo, zorlu mücadelede Kuzeyboru'yu geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2'lik set skoruyla mağlup etti. Salon: Aksaray
Hakemler: Hakkı Demiralay, Furkan Salduz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal, Yaren Işık)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş)
Setler: 22-25, 20-25, 25-14, 25-22, 8-15
Süre: 137 dakika
Hakemler: Hakkı Demiralay, Furkan Salduz
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Güldeniz Önal, Yaren Işık)
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Klimets, Olaya, Perez, Merve Atlıer, Büşra Güneş (Simay Kurt, Sude Taşbaş)
Setler: 22-25, 20-25, 25-14, 25-22, 8-15
Süre: 137 dakika