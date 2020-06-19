Araplar'ın Maicon teklifi hazır: 3 milyon euro

Brezilyalı savunmacı Maicon ile yola devam etmek isteyen Al-Nasr, 3 milyon Euro'luk bir teklif ile geliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Araplar'ın Maicon teklifi hazır: 3 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2020 08:40
Geçen sezonun ortasında bir buçuk yıllığına Al-Nasr'a kiralanan Maicon'un iki hafta sonra sözleşmesi sona eriyor.

Suudi Arabistan ekibi, Maicon'u kadroda tutmaya karar verdi. 2017-18 sezonunda 7 milyon Euro bonservis karşılığında Sao Paulo'dan alınan deneyimli oyuncu sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.2 milyon Euro kazanıyordu.

Geçtiğimiz sezonun ortasında 1.7 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Al-Nasr'a giden oyuncunun performansı sonrasında Suudi Arabistan kulübü de yola devam kararı aldı.

Bir yıl daha Galatasaray ile kontratı olan oyuncunun bonservisi karşılığında Al-Nasr 2-3 milyon Euro'luk bir anlaşma paketi sunacağı öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için