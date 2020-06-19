Geçen sezonun ortasında bir buçuk yıllığına Al-Nasr'a kiralanan Maicon'un iki hafta sonra sözleşmesi sona eriyor.



Suudi Arabistan ekibi, Maicon'u kadroda tutmaya karar verdi. 2017-18 sezonunda 7 milyon Euro bonservis karşılığında Sao Paulo'dan alınan deneyimli oyuncu sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.2 milyon Euro kazanıyordu.



Geçtiğimiz sezonun ortasında 1.7 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında Al-Nasr'a giden oyuncunun performansı sonrasında Suudi Arabistan kulübü de yola devam kararı aldı.



Bir yıl daha Galatasaray ile kontratı olan oyuncunun bonservisi karşılığında Al-Nasr 2-3 milyon Euro'luk bir anlaşma paketi sunacağı öğrenildi.



