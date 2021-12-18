Arap Kupası'nda şampiyon Cezayir!

Normal süresi golsüz sona eren maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Tunus'u 2-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arap Kupası'nda şampiyon Cezayir!
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18 Aralık 2021 22:57
Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon oldu.

Al Bayt Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Tunus ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren maçın 99. dakikasında Amir Sayoud ve 120+5. dakikasında Yacine Brahimi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Cezayir şampiyonluğa ulaştı.

Kupanın üçüncülük maçında ise Mısır ile Katar karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikalarında eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Katar, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı.


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