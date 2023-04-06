Arao: 'Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Wilian Arao, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Arao maç sonu açıklamasında kupada yarı finale yükselmenin sevincini yaşadıklarını söyleyerek "Önemli bir maçtı, hedefimize ulaştık. İyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz, bir sonraki turda oynayacağımız rakibi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Lig yarışında avantaj kaybetlerini ve Kayserispor maçında taraftarın tepkisiyle ilgili ise Arao şu sözleri kullandı:



"Bizim için karmaşık bir maçtı. Beşiktaş maçında neler olduğunu anlayıp bir an önce düzeltmek istiyoruz. Lig henüz bitmedi. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz ama hala alınacak 27 puan var. Ligde daha çok şey olabilir."



Ben, bana sorulan bir soruya cevap verdim. Bana, 'Jesus Brezilya'ya gelirse nasıl olur?' diye soruldu. 'Ben de giderse başarılı olur ama benim dileğim, onunla birlikte burada uzun yıllar kalmamız' dedim. Sözlerim yanlış anlaşıldıysa özür dilerim." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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