Arao'nun Fenerbahçe'de ilk golü

Fenerbahçeli Willian Arao, sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arao'nun Fenerbahçe'de ilk golü
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04 Kasım 2022 01:17
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı.

Bu sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli formayla 8'i ilk 11'de olmak üzere ligde 9 maça çıkan Arao, gol sevinci yaşayamamıştı.

30 yaşındaki ön libero, bu sezon Avrupa'da ise 6'sı ilk 11'de 7'nci maçına çıkarken ilk gol sevincini 45+2. dakikada bulduğu golle yaşadı.

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