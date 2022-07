Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren Willian Arao, rövanş için umutlu konuştu.



"GALİBİYET İSTERDİM"



Arao, "Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkardık. Pozisyonlar yakaladık, rakip de yakaladı. Hocamız değişiklikler yaptı. Birkaç pozisyona daha girdik. İyi bir maç çıkardık. İlk maçım için mutluyum. Galibiyet isterdim. İkinci maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.



"MAÇ OYNADIKÇA YÜKSELECEĞİM"



Sarı-lacivertli futbolcu, "Performansımdan mutluyum ama asla yeterli görmem. Her zaman daha iyisini verebilirim. Her antrenman, her maç oynadıkça performansım yukarıya çıkacak. Bugün iyi bir maç çıkardım ama bunla yetinemem. Her zaman daha iyisini yapmak isterim" şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'deki adaptasyon süreci için de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Adaptasyonum rahat geçiyor, burada iyi karşılandım herkes tarafından. Artık evimi de buldum, ailem kısa sürede gelecek. Her maçta daha iyi performans sergilemek istiyorum. Önümüzdeki maçta da daha iyi oynayıp, turu geçmek istiyoruz" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ