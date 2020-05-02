Aramızda kalsın nerede çekildi, oyuncuları

Uğur Yücel ve Binnur Kaya Aramızda Kalsın dizisinde Bahattin ve Hüsne karakterlerine hayat veriyor. Küresel salgın corona virüs nedeniyle dizileri yayınlarına ara vermek durumunda kaldı. Onların yerine sinema filmleri veya eski diziler yayın akışına dahil edildi. Star Tv'de yeniden Aramızda Kalsın dizisi ile ilgili bazı bilgiler merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir? Aramızda Kalsın dizisinin oyuncuları kimler? Ayrıntılar haberimizde…Dünyada ve ülkemizde koronavirüs pandemisinden dolayı dizi çekimleri durduğundan çoğu kanallar eski sevilen dizileri yayınlamaya başladılar, bu dizilerden biriside star tv de yayınlanan Aramızda Kalsın dizisi. aramızda kalsın dizisi 47. son bölümü ile 2014 yılının sonunda çekimleri son buldu. bu gece ekrana gelecek dizinin başrol oyuncuları kimlerdir?Star Tv'de yayınlanan baş rollerinde Uğur Yücel, Gökçe Bahadır, Binnur Kaya ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Aramızda Kalsın dizisnin son bölümünde, Civan ve Yadigar sonunda aşklarını itiraf ediyor!Civan ve Yadigar sonunda Bahattin ve Hüsne'nin karşısına çıkıp birbirlerini sevdiklerini söyler. Aradığı Kara Melek'in Yadigar olduğunu anlayan Hüsne büyük bir hata yaptığını anlar. Şimdi kendini Yadigar'a affettirmesi gerekmektedir.Mahir ve Arife katıldıkları bir reklam çekiminin yüzü olur. Reklamdan kazanacakları para ile kırmızı karavanı alacaklarını, kimse duymadan bu operasyonu tamamlayacaklarını düşünürler. Ancak hesaba katmadıkları bir durum vardır: Mahir ve Arife'nin el ele üç boyutlu dev karton maketlerinin Bahattin'in her gün gidip geldiği yolun üstüne konacak olması!Dizi, İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekildi.Aramızda Kalsın dizisinin oyuncu kadrosunda; Uğur Yücel, Gökçe Bahadır, Caner Cindoruk, Binnur Kaya ve Fatih Artman'dan sonra Muhteşem Yüzyıldan tanıdığımız Şehzade Cihangir Aybars Kartal Özson ile yine aynı dizide Mihrimah Sultanın çocukluğunu oynayan Melis Mutluç da diziye dahil oldu.Uğur Yücel – BahattinBinnur Kaya – HüsneGökçe Bahadır – YadigarCaner Cindoruk – CivanKünyeYapım: TMC – Erol AvcıYönetmen: Hatice MemişSenaryo: Selin Tunç