Araç muayene ertelendi mi? Araç muayenesi ne zamana ertelendi?

Corona virüsü salgının etkisinin artması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı önemli bir karar aldı. Aracının muayene süresi gelenlere bakanlık 3 ay süre tanıdı.

08 Nisan 2020 09:07
Araç muayene ertelendi mi? Araç muayenesi ne zamana ertelendi?
Son dakika haberine göre; Motorlu taşıt sahibi olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişikliğe gitti.
ARAÇ MUAYENE SÜRESİ GEREKİRSE UZATILABİLECEK

Salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi. Bu süre gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve araç muayene istasyonlarının açılması, işletilmesi ve araç muayenesi hakkında yönetmeliğe eklenen geçici maddede şöyle denildi:

*Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilirler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.

Resmi Gazete'deki karar şöyle:




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