Arabistan'dan Giuliano için Fenerbahçe'ye cevap

ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ilearasındakitransferinden doğan "alacak" tartışması CAS'a taşındı.Sarı-lacivertliler,bonservis bedeliyle gönderdikleri Brezilyalı oyuncu için ödenmesi gerekenalamadıkları gerekçesiyle CAS'a başvurdu.Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir, anlaşmazlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'ye iddianın aksine 6.2 milyon euro değil de 4.5 milyon euro borçları olduğunu belirten Al-Amir, "" dedi.Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine CAS'a 14 Ağustos günü dava görülecek.