Arabistan'dan Giuliano için Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe, transfer bedelini alamadığı gerekçesiyle Giuliano davasını CAS'a taşırken, Arabistan'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Arabistan'dan Giuliano için Fenerbahçe'ye cevap
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29 Temmuz 2020 16:38
Fenerbahçe ile Al Nassr arasındaki Giuliano transferinden doğan "alacak" tartışması CAS'a taşındı.

Sarı-lacivertliler, 10.5 milyon euro bonservis bedeliyle gönderdikleri Brezilyalı oyuncu için ödenmesi gereken 6.2 milyon euroluk taksidi alamadıkları gerekçesiyle CAS'a başvurdu.

ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir, anlaşmazlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye iddianın aksine 6.2 milyon euro değil de 4.5 milyon euro borçları olduğunu belirten Al-Amir, "Al Nassr, ödemeleri geciktirdiği için faiz ödeme kararına itiraz ediyor. Eğer itiraz reddedilirse, sürenin de daha uzadığı göz önüne alarak miktar artabilir." dedi.

Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine CAS'a 14 Ağustos günü dava görülecek.

CAS'IN DUYURDUĞU TAKVİM





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