Arabistan'ın son yolcusu Edouard Mendy!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Chelsea file bekçisi Edouard Mendy'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arabistan'ın son yolcusu Edouard Mendy!
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25 Haziran 2023 15:09
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, 31 yaşındaki Chelsea file bekçisi Edouard Mendy'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi ekibi Al Ahli, Edouard Mendy ile her konuda anlaştı.

Suudi yöneticileri, tecrübeli kaleciyi Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçirmek için Suudi Arabistan'a getirecek. 

3 YILLIK SÖZLEŞME 

Deneyimli kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtiliyor. 

Bu sezon Chelsea'de sadece 12 maça çıkan Edouard Mendy, kalesinde 17 gol görürken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi. 

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