Arabistan'dan Ziyech açıklaması: 'Başaramadık'

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab Kulübü Başkan Yardımcısı Mohammed Al-Nasser, Galatasaray'dan Hakim Ziyech'i transfer etmek istediklerini ancak başarısız olduklarını duyurdu.
Transferin neden gerçekleşmediğiyle ilgili Arabistan basınına konuşan Mohammed Al-Nasser, "Bütçemizi geçtiğimiz yaz transfer döneminde harcadık. Bu yüzden Hakim Ziyech transferini gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.
SAKATLIĞI SEBEBİYLE 1 AY YOK
Afrika Uluslar Kupası sırasında Fas Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Hakim Ziyech 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Sezon başında Chelsea'den transfer edilen ve 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech, bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist yaptı.
Transferin neden gerçekleşmediğiyle ilgili Arabistan basınına konuşan Mohammed Al-Nasser, "Bütçemizi geçtiğimiz yaz transfer döneminde harcadık. Bu yüzden Hakim Ziyech transferini gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.
SAKATLIĞI SEBEBİYLE 1 AY YOK
Afrika Uluslar Kupası sırasında Fas Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Hakim Ziyech 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Sezon başında Chelsea'den transfer edilen ve 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech, bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist yaptı.