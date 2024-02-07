Arabistan'dan Ziyech açıklaması: "Başaramadık"

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab Kulübü Başkan Yardımcısı Mohammed Al-Nasser, Hakim Ziyech transferini neden gerçekleştiremediklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arabistan'dan Ziyech açıklaması: 'Başaramadık'
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07 Şubat 2024 16:45
Son güncelleme 07 Şubat 2024 16:50
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Shabab Kulübü Başkan Yardımcısı Mohammed Al-Nasser, Galatasaray'dan Hakim Ziyech'i transfer etmek istediklerini ancak başarısız olduklarını duyurdu.

Transferin neden gerçekleşmediğiyle ilgili Arabistan basınına konuşan Mohammed Al-Nasser, "Bütçemizi geçtiğimiz yaz transfer döneminde harcadık. Bu yüzden Hakim Ziyech transferini gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞI SEBEBİYLE 1 AY YOK

Afrika Uluslar Kupası sırasında Fas Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Hakim Ziyech 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Sezon başında Chelsea'den transfer edilen ve 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ziyech, bu sezon forma giydiği 14 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist yaptı.

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