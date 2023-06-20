Arabistan'dan Heung-Min Son için 65 milyon euro!

Suudi Arabistan ekiplerinin dünya yıldızlarına teklifleri devam ediyor.



Son olarak Suudi ekibi Al Ittihad, Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusu Heung-Min Son'a gözünü dikti.



ESPN'in haberine göre Al Ittihad, Güney Koreli yıldız için Tottenham'a 65 milyon euro'luk telif yaptı.



Suudi ekibinin Heung-Min Son'a yıllık 30 milyon euro maaş ve 4 senelik sözleşme teklifinde bulunduğu aktarıldı.



Tottenham ile 2025'te sözleşmesi bitecek Heung-Min Son'un bu teklife henüz cevap vermediği ifade edildi.



Suudi ekibi Al Ittihad, geçtiğimiz günlerde Karim Benzema'ya imza attırmıştı. Al Ittihad ayrıca Chelseali yıldız oyuncu N'Golo Kante ile de her konuda anlaştı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Heung-Min Son, bu sezon Tottenham formasıyla 47 karşılaşmaya çıkarken 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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