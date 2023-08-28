Arabistan'da Jesus tepkisi: ''Jesus'u kovun!''

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'a Suudi Arabistan'da da tepkiler gelmeye başladı.
Türkiye'de 3'lü oynattığı için Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Jesus, Suudi Arabistan'da da tepki görmeye başladı.
Al-Hilal, her ne kadar Al-Raed'i yense de oynanan oyun taraftarlar mutlu etmedi ve bazı taraftarların Jesus'un kovulmasını istediği belirtildi.
Jorge Jesus'a sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldı.
Türkiye'de 3'lü oynattığı için Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Jesus, Suudi Arabistan'da da tepki görmeye başladı.
Al-Hilal, her ne kadar Al-Raed'i yense de oynanan oyun taraftarlar mutlu etmedi ve bazı taraftarların Jesus'un kovulmasını istediği belirtildi.
Jorge Jesus'a sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldı.