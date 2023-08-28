Arabistan'da Jesus tepkisi: ''Jesus'u kovun!''

Fenerbahçeli taraftarları 3'lü sevdası nedeniyle çileden çıkaran Jorge Jesus'a Suudi Arabistan'da da tepkiler gelmeye başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Arabistan'da Jesus tepkisi: ''Jesus'u kovun!''
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28 Ağustos 2023 10:14
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'a Suudi Arabistan'da da tepkiler gelmeye başladı.

Türkiye'de 3'lü oynattığı için Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran Jesus, Suudi Arabistan'da da tepki görmeye başladı.

Al-Hilal, her ne kadar Al-Raed'i yense de oynanan oyun taraftarlar mutlu etmedi ve bazı taraftarların Jesus'un kovulmasını istediği belirtildi.

Jorge Jesus'a sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldı.

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