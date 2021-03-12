Ara verilen Kırkpınar'ın yapılması umuduyla pehlivanlar antrenmanlara başladı

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu yaptığı toplantıda yağlı güreş sezonunun mayıs ayında salgın tedbirleriyle gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştı.



Bu kapsamda Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri de 2-4 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.



Ata sporu yağlı güreşin bir yıllık aranın ardından tekrar başlayacak olması hem pehlivanları hem de güreşseverleri mutlu etti.



Öte yandan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu, yağlı güreş organizasyonlarının yeniden düzenlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde resmi girişimlerde bulundu. Birlik ve federasyon, pehlivanların, hakemlerin, cazgırların, davul-zurna ekiplerinin ve diğer yağlı güreş görevlilerinin aşı programına öncelikli dahil edilmesini talep etti.



Sezonun başlamasına kısa bir süre kala pehlivanlar, salgın tedbirleriyle antrenmanlara başladı.



- Doğudelen: "Bu yıl güreşmek istiyoruz"



Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğudelen, AA muhabirine, "Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hazırlıklarına başladıklarını söyledi.



Sezonun mayıs ayında açılacak olmasının güreş camiasını umutlandırdığını belirten Doğudelen, "2020 yılını boş geçtik, bu yıl güreşmek istiyoruz çünkü pehlivanların çoğu güreş yaparak geçimlerini sağlıyorlar." dedi.



Doğudelen, Türkiye'de aşılama programının iyi şekilde ilerlediğini anımsatarak, uygun bir takvimle pehlivanların da aşı takvimine alınmasını istedi.



Gerekli tedbirleri alarak er meydanına çıkmak istediklerini vurgulayan Doğudelen, şunları kaydetti:



"Güreşçi kardeşlerimizin geçimlerini sağlamaları için güreş yapmaları lazım, ekstra bir gelirleri yok. Ata sporunu yaşatmaya ve geliştirmeye uğraşıyorlar. Onlara aşı konusunda bir öncelik olursa gerçekten çok iyi olur. Bu çocuklar biraz daha güreşemezse farklı iş dallarına girmek zorunda kalacaklar. Bir pehlivan yılda 35-40 güreşe gider. Buradan elde ettiği kazançlarla bu sporcularımız geçimlerini sağlıyorlar. Güreşlerin başlaması hepimiz için güzel olacak. İnanıyorum ki Kırkpınar'ı bu çayırda bu yıl yapacağız."



Pehlivan Atakan Makas ise yağlı güreş sezonunun başlayacak olmasının tüm pehlivanları heyecanlandırdığını ifade etti.



Antrenmanlarını en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Makas, "Alınan kararlar bize daha sıkı çalışma azmi verdi. Bu süreçte çalışmalarımızı hem evde hem de tedbirler alarak dışarıda yapıyoruz. Güreşlerin geçen yıl olmaması bizi ekonomik olarak etkiledi. İnşallah bu yıl güreşleri güzel şekilde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.







