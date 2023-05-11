Ara transferler, Fenerbahçe'ye yaramadı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Giresunspor'a puan kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir yara almıştı. Sarı-Lacivertli ekipte yaşanan puan kayıplarının yanında savunma hattının performansı de taraftarın tepkisini çekmişti. Fenerbahçe, Süper Lig'de son 9 maçının tamamında gol yedi.Süper Lig'de en son 2,5 ay önce 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kalesini kapatan Sarı-Lacivertliler, daha sonra çıktığı 9 müsabakada toplam 14 gole engel olamadı. Bu süre zarfında kalede Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat vardı. Fenerbahçe'nin file bekçileri, Altay ve İrfan Can çıktıkları maçlarda 7'şer gole engel olamadı.Kalecilerin düşük ritminin yanı sıra savunma hattında yaşanan değişim de Fenerbahçe'ye yaramadı. Fenerbahçe'den sezon başında ayrılan Kim Min-Jae'nin boşluğu teknik direktör Jorge Jesus'un isteğiyle Gustavo Henrique ile doldurulmak istenmiş kiralama bedeli olarak 1.4 milyon euro ödenmişti. Ayrıca Marsilya'dan 5.2 milyon euro bedelle transfer edilen Luan Peres, savunma hattına ilaç olsa da sakatlıklar nedeniyle sahalardan yaklaşık 7 ay uzak kaldı.Gustavo'nun etkisiz performansı da hesaba katılınca Fenerbahçe, devre arasında 3.7 milyon euro bedelle Samet Akaydın'ı takıma dahil etti. Kanarya, Min-Jae'nin yerini doldurabilmek için 10 milyon euronun üzerinde bir harcama yapsa da istediği verimi alamadı.Kanarya, ocak ayında Samet'in yanı sıra sol bek Jayden Oosterwolde'yi de transfer etti. Parma'dan 6 milyon euroya kadroya katılan Hollandalı sol bek, ligde sadece 3 karşılaşmada 84 dakika sahada kalabildi. Fenerbahçe, 12 Ocak'tan önceki 17 lig maçında 20 gol yerken, 8 mücadelede kalesini kapatmıştı. Ara transfer döneminde yapılan 10 milyon euroluk savunma takviyesinin ardından Fenerbahçe, 14 mücadelede kalesinde 18 gol gördü.Öte yandan Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai de eski günlerinin uzağında. Takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Szalai, oğun maç trafiğinde rotasyonsuz kalması nedeniyle düşüşe geçti. Son haftalarda yaptığı hatalar ile göze batan 25 yaşındaki savunmacı, peş peşe puan kayıplarına neden oldu. (Karar)