Ara transfer dönemi sona eriyor

Türkiye'de ara transfer dönemi salı günü sona erecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ara transfer dönemi sona eriyor
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07 Şubat 2022 12:23
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 8 Şubat Salı günü sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi salı günü tamamlanacak.

2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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