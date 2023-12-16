Haber Tarihi: 16 Aralık 2023 14:14 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 14:14

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023-2024 devre arası transfer sezonu

Süper Lig ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, tuttukları takımların yapacağı yeni transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 26 Haziran'da başlayan ilk transfer dönemi 15 Eylül'de sona ermişti. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?

Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023-2024 devre arası transfer sezonu
Abone Ol
2023-2024 ara transfer dönemi için tarih araştırmaları başladı. TFF tarafından belirlenen ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte birçok takım eksik oldukları bölgelere yeni transferler yapacak. Peki, ara transfer ve tescil dönemi ne zaman başlayacak?

İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Transfer
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı Beşiktaş Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı
Dusan Tadic, eski kulübü Ajax'ı pişman etti Fenerbahçe Dusan Tadic, eski kulübü Ajax'ı pişman etti
Fenerbahçe'de rekorların adamı Edin Dzeko! Fenerbahçe Fenerbahçe'de rekorların adamı Edin Dzeko!
Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe itirafı Mondihome Kayserispor Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe itirafı
Kayserispor'dan Fenerbahçe açıklaması Mondihome Kayserispor Kayserispor'dan Fenerbahçe açıklaması
Murat Sancak'tan Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba açıklaması Adana Demirspor Murat Sancak'tan Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba açıklaması
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023-2024 devre arası transfer sezonu Gündem Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023-2024 devre arası transfer sezonu
Hasan Arat: 'Yöneticilerin 130 Milyon TL'si ödendi' Beşiktaş Hasan Arat: "Yöneticilerin 130 Milyon TL'si ödendi"
Ali Koç ve kulüp başkanlarından Meler'e geçmiş olsun ziyareti Fenerbahçe Ali Koç ve kulüp başkanlarından Meler'e geçmiş olsun ziyareti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Halil Umut Meler: "En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum"
2
Galatasaray'da sol bek kararı: Sacha Boey
3
Fenerbahçe'de Afrika tehlikesi!
4
İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları
5
Hasan Arat'tan Beşiktaş için flaş sözler!
6
Mourinho: "Bizden mutlu olmayacaklar"
7
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması

SON HABERLER

yukarı ok