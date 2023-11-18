Ara tatil uzatıldı mı? Son dakika ara tatilden sonra 3 gün tatil mi? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ara tatil uzadı mı ve Pazartesi okul var mı?

İlk ara tatilin sona ermesine kısa bir süre kala uzatılma iddiaları trend olmuş durumda. Son olarak 30 Ekim Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle fazla bir gün tatil yapan öğrenciler; ara tatil uzatıldı mı ve Pazartesi günü okul var mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte, detaykar... 20 KASIM PAZARTESİ OKUL VAR MI, ARA TATİL UZATILDI MI?
Ara tatil uzatıldı mı? Son dakika ara tatilden sonra 3 gün tatil mi? sorusu tekrar gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 13 Kasım 2023 Pazartesi itibariyle ilk ara tatile girmişti.
Toplamda 9 gün sürecek olan tatilin uzatılacağına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Öğrenciler, 20 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. ARA TATİL UZATILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilin uzatıldığına ilişkin açıklama yapmadı. Bu kapsamda yeni açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir. ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ TARİHTE BİTECEK?
10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak. YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak. 2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
MEB tarafından ilan edilen akademik takvime göre bu yıl yaz tatilinin başlangıcı 14 Haziran 2024'tür. Bu dönemde başlayacak uzun yaz tatilinin eylülün başında bitmesi planlanıyor. 2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı