Ara tatil ne zaman bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)

İlk ara tatilin yarın başlayacak olmasıyla birlikte, okulların tekrar ne zaman açılacağı sorgulanmaya başladı. MEB tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullarda ara tatil tarihleri belli olmuştu. 13 Kasım'da başlayacak olan ara tatilin bitiş tarihi de belli oldu. İşte okullarda ara tatil takvimi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda, binlerce öğrenci yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapacak.Buna göre; Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.Ara tatilin ardından 20 Kasım'da okullar yeniden açılacak.22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek