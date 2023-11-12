Haber Tarihi: 12 Kasım 2023 11:30 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 14:05

Ara tatil ne zaman bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)

Ara tatilin ne zaman biteceğine yönelik tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 tatil takvimine göre, okullarda ara tatil yarın itibarıyla başlayacak. Hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler bir yandan da ara tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Ara tatil ne zaman bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)
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İlk ara tatilin yarın başlayacak olmasıyla birlikte, okulların tekrar ne zaman açılacağı sorgulanmaya başladı. MEB tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullarda ara tatil tarihleri belli olmuştu. 13 Kasım'da başlayacak olan ara tatilin bitiş tarihi de belli oldu. İşte okullarda ara tatil takvimi.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda, binlerce öğrenci yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapacak.

Buna göre; Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

Ara tatilin ardından 20 Kasım'da okullar yeniden açılacak.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHİ

22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.

11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek


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