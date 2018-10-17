Harun Tekin'in Fenerbahçe macerası buruk başladı. Harun, yaptığı önemli kurtarışlara rağmen yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi oldu.29 yaşındaki file bekçisi için milli ara adeta ilaç gibi geldi. Volkan'ın kadro dışı kalmasının ardından omuzlarındaki yük daha da artan Harun, idmanda oynanan maçlarda yaptığı kurtarışlarla Cocu'nun yüzünü güldürdü.Hollandalı teknik adam, öğrencisinin bu performansını lige de yasnıtacağından emin.