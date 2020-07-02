Apple ve Epic arasındaki dava, bir sorunun cevabını veremedi: Video oyun nedir?

Epic Games ve Apple arasındaki dava sürecini ve şirketlerin bu süreçte yaşadıklarını sizlere aktarmıştık. İki şirket arasında komisyon miktarının fazlalığından doğan çatışma, mahkemenin kararıyla son bulmuş oldu. Bu bağlamda Epic Games, 1 yıldır devam eden dava sürecinin kesin kazananı oldu.Apple'da ise hisse değerinde düşüşler görüldü. Epic Games'in zaferiyle sonuçlanan dava sırasında ilginç bir durum da göze battı. Mahkemede "Video oyunu nedir?" sorusunun cevabı havada kaldı. Başta oldukça belirsiz bir açıklama yapan hâkimin sonradan biraz da olsa netlik kazanan açıklamalarına gelin yakından bakalım.,Kaliforniyalı yargıç Yvonne Gonzalez Rogers, davayı video oyununun tanımıyla açmıştı. En düşük seviyede, video oyunlarının biraz da olsa etkileşim gerektirdiğini söyleyen Rogers, 'belli bir seviyede komut ya da seçim sunan ve bu seçimleri oyuncuya yansıtan oyunları' video oyunu olarak gösterdi. İnteraktif olma yönleriyle dizi, film ve müzik gibi pasif eğlence alanlarından ayrılan oyunların oldukça geniş yelpazesinin olduğu da belirtildi.Bunun yanında Rogers, davanın asıl odağı olan Fortnite'ın video oyunu olduğu konusunda hemfikir olduklarını, bu sebeple de söz konusu terimin tanımının dava için o kadar da önemli olmadığını söyledi.Ortalık zaten karışıkken 'interaktif olma' meselesi, Netflix'i de işin içine kattı. Bandersnatch gibi interaktif içerikler bulunduran platformun video oyunu mağazası olarak sayılıp sayılmayacağı hala tartışılıyor.Eğer Epic, Netflix'in bir video oyunu mağazası olduğunu kanıtlayabilirse, Netflix de söz konusu davadan payını alacak. Kanıtlayamazsa, yargıcın App Store konusunda vardığı karar, muhtemelen Netflix'i etkilemeyecek.WebTekno