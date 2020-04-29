Apple açıkladı: 'İstanbul'da 4 günlük yasak sonrası sokağa hücum edildi'

Korona virüsü salgınının etkisiyle toplumsal hareketlilik düştü ancak sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından yaşanan hareketlilik yükselişleri dikkat çekiyor.Apple'ın harita uygulamasındaki yol tarifi isteği verilerinden oluşturduğu salgın öncesinde ortalama 100 değerini alan endekse göre, 23-26 Nisan dönemindeki dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından hem Türkiye hem de İstanbul'da hareketlilikte belirgin bir sıçrama oldu.İstanbul'da sokağa çıkma yasağının bittiği ilk gün olan. Bu değer, sokağa çıkma yasağı öncesinde 22 Nisan'da 41,22, yasağın son günü olan 26 Nisan'da 17,45 olmuştu.Yine İstanbul'daaldı. Bu değer yasağın son günü olan 26 Nisan'da 13,52, yasaktan bir gün önce 22 Nisan'da 30,32 olmuştu.Yani,İstanbul'da normalde 100 olan endeks değeri,11-12 Nisan'daki ilk sokağa çıkma yasağı sonrası da İstanbul'da sokağa çıkma verilerinde sıçrama olmuş ancak araç kullanımı 34,02, yaya trafiği 27,42 değerini almıştı. Son yasaktan sonraki sıçrayış çok daha büyük oldu.Yani İstanbul'da normalde salgın öncesinde ortalama 100 araç trafiğe çıkarken, 13 Nisan'da 34 araç çıktı. 27 Nisan'da ise bu rakam 43'e fırladı. İstanbul'da normalde salgın öncesinde ortalama 100 yaya sokağa çıkarken, 13 Nisan'da 27 yaya çıktı. 27 Nisan'da ise bu rakam 33'e fırladı.Apple'ın Türkiye geneli verileri de, hareketlilikte belirgin yükselişi ortaya koyuyor. Sokağa çıkma yasağı sonrası ilk gün olan 27 Nisan'da araç kullanımı 52,39 ile 20 Mart sonrası en yüksek değerini aldı. Bu rakam 22 Nisan'da 50,48, 26 Nisan'da 23,55 idi.Aynı dönemde yaya olarak sokağa çıkma da yükseldi. 27 Nisan'da bu rakam 43,35 ile 18 Mart sonrası en yüksek değerini aldı. Endeks, 26 Nisan'da 18,11, 22 Nisan'da 39,94 değerini almıştı.