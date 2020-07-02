Apex Legends'ın Steam'e geleceği tarih belli oldu

Geçtiğimiz yılın başlarında piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Apex Legends, yakın zamanda Steam'e geliyor. Dağıtıcı firma EA'in geçtiğimiz aylarda Steam'le yaptığı iş birliği kapsamında 4 Kasım'da Steam için çıkacak olan oyun, bu tarihte aynı zamanda Sezon 7'ye de start verecek.



Geliştirici stüdyo Respawn Entertainment, Apex Legends'ın Steam'e gelişini web sitesinde yayınlanan kısa bir blog yazısıyla duyurdu. Geliştirici ekip ayrıca daha önce söz verdikleri gibi Origin'deki tüm ilerlemelerinin ve eşyalarının aynen Steam'e aktarılacağını da hatırlattı.



Switch oyuncularının biraz daha beklemesi gerekiyor:



Apex Legends Oyun Yönetmeni Chad Grenier, oyunun Steam'e çıkışını duyuran blog yazısında Nintendo Switch oyuncularını ilgilendirecek bir açıklama da yaptı. Daha önceki söylentiler, oyunun bu yıl sona ermeden önce Switch platformuna geleceğini iddia ediyordu ancak ne yazık ki Switch oyuncularının biraz daha beklemesi gerekecek.



Açıklamada net bir tarih belirtmeyen Grenier, konu üzerinde çalıştıklarını ve hayatta kalma oyununun 2021 yılı içerisinde Switch için oynanabilir olacağını söylemekle yetindi. Bu konuda yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.



Apex Legends Sezon 7, 4 Kasım'da başlıyor:



Apex Legends'ın yeni sezonu 4 Kasım tarihinde, oyunun Steam'de yayınlanmasıyla birlikte başlayacak. Yeni sezonla birlikte Horizon adlı yeni bir karakterin oyuna eklenmesi bekleniyor fakat bu konuda Respawn tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmadığını da belirtelim.



Apex Legends, şu anda Steam üzerinde ücretsiz olarak edinilebiliyor ancak oyunu bu platform üzerinden oynayabilmek için 4 Kasım tarihini beklemek gerekiyor. Respawn ayrıca oyunu Steam üzerinden edinen kullanıcılara yukarıda gördüğünüz 3 farklı silah süsünü hediye edecek.



KAYNAK: webtekno



