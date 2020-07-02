Apex Legends'ın gelecek sezonu iki hafta sonra bizlerle olabilir. Veri madencisi Shrugtal, yaklaşan sezonun 4 Kasım gecesi, Cadılar Bayramı etkinliğinin sona ermesinden sadece bir gün sonra başlayacağını söyledi.



Shrugtal, "sezon başlangıç / bitiş tarih saat" olarak kategorize edilen bir oyun kodu snippet'ini paylaştı. Bu kodlara göre yeni sezonun 4 Kasım'da saat 22: 00'de başlaması bekleniyor.



Apex'in gelecek sezonunun, büyük olasılıkla yeni efsane Horizon da dahil olmak üzere birçok yeni özelliği getirmesi bekleniyor. Karakter, Atış Poligonu'ndaki bir dizi videoda yer aldı ve oyunculara bir rozet, silah tılsımı ve Mücadele Puanı kazanmak için bir dizi görevi tamamlama görevi veriyor.



Respawn'ın, Apex'in yedinci sezonu için resmi bir başlangıç tarihini henüz onaylamadığını da belirtelim.



