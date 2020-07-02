Apex Legends'ta rakip tanımak istemeyenler için taktikler

Apex Legends çıktığı günden bu yana belirli bir kemik kitle tarafından sevilerek oynanıyor. İlk gün oluşturduğu popülerliğini yavaşça kaybetmiş olsa da hala Battle Royale dünyasında hatırı geçiyor. Özellikle sunduğu oynanış mekanikleri ve hızlı yapısıyla oyuncuları kendisine bağlama konusunda oldukça iyi bir yapım.



Respawn Entertainment'in popüler Battle Royale oyununu daha iyi oynayabilmek için birtakım taktikleri bilmeniz gerekiyor. Biz de bu içeriğimizde bunları bir araya getirdik. İşte Apex Legends'te oynanışınızı daha iyi seviyeye getirecek taktikler…



Daha iyi Apex Legends oynamak için taktikler



Agresif oynayın

Apex Legends agresif oyuncuları hızlı yapısıyla bir nevi ödüllendiriyor. Savaş sırasında siperden fırlamak, rakibi püskürtmek, yeniden yüklenmek ve iyileşmek için fırsat kollamak yerine, savaşırken siz ve düşman arasındaki boşluğu kapatmaya odaklanın. Bunun için çeşitli alıştırmalar yapın.



Eşyaları hızlıca yağmala

Bir kişiyi öldürdüğünüzde yere düşen eşyaları olabildiğince hızlı bir şekilde yağmalamalısınız. Bu esnada da sabit bir şekilde durmamanız gerekiyor. Bu zamanda oldukça disiplinli olun. İkinci kez arkanıza bakış atmamaya özen gösterin. Çünkü ne kadar zaman kaybederseniz düşman size en savunmasız olduğunuz anda saldıracaktır.



Savaş sırasında iyi konum alın

İyi konumlanma düşmanınız üzerinde avantajlı bir bakış noktası anlamına gelir. Böylece düşman sizi göremezken siz düşmanı ayırt edebilirsiniz. Bu da ona karşı 1-0 önde olduğunuz noktasına çağırışım yapıyor. Karşınızdaki düşmana eşitlik şansını da tanımadan ani ve net bir ateşle onu öldürebilirsiniz.



Apex Arena modunda pratik yapın

Apex Legends, 9. sezonla birlikte bünyesine kalıcı bir mod ekledi. Bu 3'e 3 tur tabanlı modifikasyon oyuncuları tekrarlayan bir şekilde savaşın içerisine sokuyor. Böylece yapım içerisinde hayatta kalmanın yollarını öğrenmek için sizlere çok iyi bir fırsat sunuyor.



İyi bir inişle güçlü bir başlangıç yapın

Apex Legends'ta nereye ineceğinize karar vermeniz oldukça önem kazanıyor. Düşmanların yoğun olduğu bir bölgeye iniş yapıyorsanız rakiplerinizi hızlıca yere devirmeniz gerekiyor.



Etkili iletişim için Ping sistemini kullanın

Apex Legends bünyesinde pek çok silah ya da mühimmata Ping atabilirsiniz. Bu noktada amaç sesli iletişim eksikliğinden doğan takımla kopukluk olmasına izin vermemek oluyor. Çünkü ekip arkadaşlarınızla aranızdaki problem oyunu kaybetmenize ya da sizin bireysel olarak daha kötü oynamanıza yol açabilir.



Takım arkadaşlarınıza grafik ayarlarını danışın

Oyunu olduğunca sorunsuz çalıştırmanız oldukça önem taşıyor. Grafik ayarlarınız da bu noktada güçlü bir rol oynuyor. Çünkü anlık FPS düşüşlerinden doğacak donma sorunu rakibinizin karşısında geri duruma düşmenize sebep olabilir. Bu da sizin oyun boyunca kötü bir performans ortaya koymanıza yol açacaktır. Bunun önüne geçmek için deneyimli arkadaşlarınıza grafik ayarlarını sormanızda fayda var.



Kaynak: ShiftDelete.net







