Apex Legends Mobile 10 ülkeye açıldı

EA ve Respawn Entertainment tarafından sunulan Apex Legends Mobile Arjantin, Avusturalya, Filipinler, Endonezya, Peru, Malezya, Meksika, Singapur, Kolombiya ve Yeni Zelanda ülkelerine erişeme açıldığını duyurdu. Sunulan ülkeler arasında maalesef Türkiye bulunmuyor fakat Apex Legends Mobile yakın zaman içerisinde ülkemize de sunulacak.



EA ayrıca oyununun cross-play desteklemediğini de belirtti. İşte Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri:



Apex Legends Mobil Sistem Gereksinimleri



Android:



İşletim Sistemi Sürümü: Android 8.1

Open GL: Open GL 3.0 veya daha yüksek

Depolama: 3 GB

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Boyutu: N/L/XL

iOS:



iPhone 6S veya daha üstü



İşletim Sistemi Sürümü: 10.0 veya daha üstü

CPU: A9

Depolama: 3 GB

Bellek: 2GB RAM

Optimize Edilen Cihazlar



Apple

Vivo

Oppo

Huawei

Motorola

Samsung

Lenovo

Xiaomi



Apex Legends Tanıtım Metni



Kahraman gibi yaşa, Efsane gibi oyna! Apex Legends Mobile burada.Çok oyunculu kadrolar, birinci şahıs ve üçüncü şahıs nişancı oynanışı ve yenilikçi dövüşler, savaş alanında sizi bekliyor! Hayatta kalmanın önemli olan tek şey olduğu yoğun bir savaşa dalın. Onu canlı çıkarmak için gereken her şeye sahip olduğunuzu kanıtlayın.



Frontier'ın her köşesinden efsaneler şöhret, servet ve şan için Apex Oyunlarında rekabet etmek için akın etti. Çeşitli haydutlar, askerler, uyumsuzlar ve kötü insanlardan oluşan bir dizi arasından Efsanenizi seçin. Wraith, Bloodhound, Caustic, Gibraltar ve Lifeline gibi efsaneler sizi bekliyor. Seçiminizi yaparken strateji önemlidir. Oyun tarzınıza uyan bir kahraman bulun, onları benzersiz görünümlerle özelleştirin ve izinizi bırakın.



Daha kısa eşleşmeler ve daha heyecan verici aksiyon ile hızlı tempolu yenilikçi mücadele! Diğer iki oyuncuyla takım kurun ve en iyi takımı oluşturmak için beceri setlerinizi birleştirin. 60 kişilik battle royale oyunlarında diğer 19 mangaya karşı savaşın.



Efsanenizin yeteneklerinde ustalaşın ve kaos ortaya çıktıkça stratejik çağrılar yapın. Combat, destansı uçuşlar ve kavgalar oluşturmak için Jumpmaster Dağıtımları gibi yeni, yenilikçi özelliklerle birlikte gelir.



(Kaynak: esporlab.com)







