Apex Legends Mobile, 10 ülkede erişime açılacak: Türkiye var mı?

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan sevilen Battle Royale oyunu Apex Legends Mobile'ın mobil sürümü ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir kapalı beta testlerini gerçekleştiren yapım, çok yakında 10 farklı ülkede erişime açılacak. Peki listede Türkiye var mı? İşte ayrıntılar…



Apex Legends Mobile, Türkiye'de oynanabilecek mi?



Geçtiğimiz yılın nisan ayında Hindistan ve Filipinler gibi ülkelerde kapalı beta sürecine giren Apex Legends Mobile, yaklaşık bir yılın ardından yavaş yavaş dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla buluşmaya başladı.



Hatırlanacağı üzere bu ayın başlarında Arjantin, Kolombiya, Meksika, Peru, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki Android cihazlarda test aşamasına giren mobil oyun, geçtiğimiz saatlerde gelen yeni bir haberle oyuncuları heyecanlandırdı.



Respawn Entertainment, Apex Legends Mobile'ın önümüzdeki hafta itibariyle sınırlı bölgesel lansmanını gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamda; Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Malezya, Filipinler, Endonezya, Meksika, Peru, Arjantin ve Kolombiya'daki Android ve iOS cihazlar için çıkış yapacak oyun, birkaç ay boyunca oynanabilir durumda olacak.



Apex Legends Mobile, sınırlı bölgesel lansmanın ardından yıl sonunda küresel çıkışını gerçekleştirecek. Ayrıca mobil oyunun PC ve konsol sürümleri ile herhangi bir bağı bulunmayacak. Böylelikle çapraz platform iddiaları da geçerliliğini kaybetmiş oldu.



Mobil oyun, görüldüğü üzere henüz Türkiye'de erişime açılmadı. Bunun nedeni ise henüz küresel çıkışını yapmamış olması. Önümüzdeki aylarda global lansmanını gerçekleştirdikten hemen sonra ülkemizde de oynanabilir hale gelecek. Bu süreçte oyuncuların Google Play Store üzerinden ön kayıt yaptırma imkanlarının da olduğunu hatırlatalım.



Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapım, beklentileri karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.



(Kaynak: Shiftdelete.com)



