Apex Legends için hile açıklaması
Apex Legends, hilecilere de göz açtırmayacak gibi görünüyor. Oyunda hile yapanlar yakalandığında süresiz banlanacak
PUBG ile Fortnite'ın tahtını bugünden sallamaya başlayan Apex Legends, hilecilere de göz açtırmayacak
Apex Legends'ın yapımcısı olan Respawn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hile yaptığı tespit edilen 16 bini aşkın hesabın kapatıldığını duyurdu.
Apex Legends şuanda Twitch üzerinde en çok izlenme saatine ulaşan oyun oldu. Bundan önce Fortnite en çok izlenme sayısını elinde tutarken, 15 gün içerisinde Apex bu rekoru geçmişti
Özellikle 3 farklı hile kullanılıyor. Birincisi bulunduğunuz bölgeden farklı bir bölgeye ışınlanma hilesi. İkincisi rakip takımların nerede olduklarını görebilme. Üçüncüsü de rakiplere ateş ederken nişangahınızın rakibe karşı kitlenmesi ve orta daire içerisinde sizi yönlendirmesi...
Apex Legends'ın yapımcısı olan Respawn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hile yaptığı tespit edilen 16 bini aşkın hesabın kapatıldığını duyurdu.
Apex Legends şuanda Twitch üzerinde en çok izlenme saatine ulaşan oyun oldu. Bundan önce Fortnite en çok izlenme sayısını elinde tutarken, 15 gün içerisinde Apex bu rekoru geçmişti
Özellikle 3 farklı hile kullanılıyor. Birincisi bulunduğunuz bölgeden farklı bir bölgeye ışınlanma hilesi. İkincisi rakip takımların nerede olduklarını görebilme. Üçüncüsü de rakiplere ateş ederken nişangahınızın rakibe karşı kitlenmesi ve orta daire içerisinde sizi yönlendirmesi...
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