AÖL kayıt yenileme ne zaman 2023-2024 | AÖL 1. ve 2. dönem açık lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Açık lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı. Yerleştirmelerin tamamlanması ardından kayıt süreci başlayacak. Peki, lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? 2023-2024 eğitim öğretim dönemi lise kayıt tarihleriMilli Eğitim Bakanlığı, AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini resmi internet adresi üzerinden paylaştı.Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme başvuruları http://aol.meb.gov.tr/ adresinde belirtilen tarihler arasında yapılacak.MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.MEB'in resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 - 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.Örgün öğretim çağında olup Açık Öğretim Lisesi'ne geçmek isteyen öğrencilerden;2023/30 sayılı genelge kapsamında Örgün Ortaöğretim Kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca,2023/30 sayılı genelgenin diğer maddeleri kapsamında olan öğrencilerin ise kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvurmaları gerekmektedir.Ayrıca; 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüzyüze yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2023-1 Dönem sınavına biyometrik resimli sınav giriş belgesi olmayan öğrenciler alınmayacak olup; öğrencilerimizin biyometrik fotoğraflarını en yakın halk eğitimi merkezleri aracılığı ile bilgi yönetim sistemine yükletmeleri gerekmektedir." denildi.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran yönetmeliğin ardından, bu liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi.MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmeliğe ve hangi durumlarda geçiş yapılabileceğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakanlık olarak okulları ve öğretmenleri güçlendirmek amacıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gittiklerini ifade eden Mete, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sorun alanı olarak gördükleri; sınıf geçme, devam-devamsızlık, nakil ve geçişlerle ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı. Mete, destekleme ve yetiştirme kurslarını da yönerge değişikliği ile ihtiyaçlara uygun şekilde işlevsel hale getirdiklerini söyledi.Cengiz Mete, özellikle salgın döneminde açık liselere geçişin hızlandığını gördüklerini ve açık liselerin amacından saptırılarak örgün eğitime alternatif olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.Açık liselerin, çeşitli ve zorunlu nedenlerle örgün eğitim dışında kalan ya da örgün öğrenim hakkını kaybedenlerin uzaktan eğitimle devam ettiği okullar olduğunu ifade eden Mete, ancak bu okulların akran öğrenmesi, öğrenci-öğretmen etkileşimi gibi çok yönlü fonksiyonları yerine getirmesinin beklenemeyeceğini kaydetti."Açık öğretime geçişleri belli şartlara bağlayarak öğrencilerimizin örgün eğitimden ayrılması sonucunda onların çok yönlü gelişimlerinin önündeki engellerin, gelecekte yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin ve eğitim kayıplarının önüne geçmeye çalıştık.Ayrıca küresel düzeyde yaşanılan pandemi süreci ve ülkemizde meydana gelen asrın felaketi 6 Şubat depremi sürecindeki zaruret halleri ve zorlu şartları fırsat bilerek farklı amaçlarla öğrencilerimizi akademik olarak daha iyi yetiştirdikleri iddiasıyla, izinsiz özel öğretim çalışmaları yürüten ve kayıt dışı gelir sağlayarak haksız kazanç temin eden, velilerimize de ekonomik külfet getiren kişi veya yapıların faaliyetlerine engel olmayı amaçladık. Yine açık öğretime geçen öğrencileri ve velileri yönlendirerek bir üst öğrenime hazırladıklarını iddia eden fakat öğretim kurumlarının standartlarına uymayan hatta bazılarında güvenlik problemi de olan ortamlarda pedagojik ilkelerden uzak çalışmalar yapanlara karşı yaptığımız yeni düzenlemelerle tedbirler aldık ve almaya devam ediyoruz."Mete, herhangi bir makul gerekçe olmadan öğrencilerin açık öğretime yönlendirilmesinin, örgün öğretimin değersizleştirilmesine, eğitimde fırsat eşitsizliğine, eğitim yatırımlarının ve ders araç gereçleri gibi kamu kaynaklarının israfına, öğretmen istihdamındaki planlamaların aksamasına sebebiyet verdiğine işaret etti. Cengiz Mete, "Dolayısıyla Bakanlık olarak yeni tedbirler almamız ve okulları eğitimin merkezi olarak konumlandırmamız gerekiyordu. Açık öğretime geçişle ilgili yapılan yeni düzenlemeleri, saymış olduğumuz gerekçeler ile uygulamaya koyduk." dedi.Örgün ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan mazerete dayalı istisnalar dışında açık öğretim liselerine geçişlerin sınırlandırıldığını hatırlatan Cengiz Mete, açık liseye geçişlerdeki istisnai durumların ne olacağına ve hangi öğrencilerin mazeretlerinin kabul edileceğine ilişkin şunları kaydetti:"Yapılan sınırlandırma ile milli sporcu, şehit ve gazi çocuğu, evde ve hastanede eğitim alan, engelli ve özel eğitim öğrencileri, tutuklu ve hükümlüler, ilgili kanunlar kapsamında özel durumları olan öğrenciler ile örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler; açık öğretime nakil ve geçişlerini yapabilecekler. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz Bakanımızın imzasıyla yayımlanan bir genelgeyle ayrıntılı olarak okullarımıza iletildi.Öte yandan, açık öğretime geçişte zaruri şartlar gereği yönetmelikte Bakanlıkça mazereti uygun görülenler kapsamında değerlendirileceklerle ilgili açıklamalara da genelgemizde yer verilmiştir. Buna göre sınıf tekrarına kalanlar, ikamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar, temel eğitim kurumlarından mezun olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar, yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazeretleri olanlar ve uzun bir süreyi gerektiren hafızlık eğitimi alanlar, milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar, zorlu şartlarından dolayı deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecekler."Genel Müdür Cengiz Mete, "Açık liseye geçişler için zaruri şartların belgelendirilmesi kaydıyla 15 Eylül-16 Ekim 2023 tarihleri arasında il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL TERCİH: 24-28 Temmuz 2023YERLEŞTİRMEYE ESAS 1. NAKİL SONUÇ: 31 Temmuz 2023YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL TERCİH: 31 Temmuz - 4 Ağustos 2023YERLEŞTİRMEYE ESAS 2. NAKİL SONUÇ: 7 Ağustos 2023Merkezi sistem üzerinden yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'te tamamlanacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri 16 Mayıs tarihinde başlayıp 23 Haziran 2023 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59'da kapanacak.Kayıt yenileme kılavuzunda başvuruların nasıl yapılacağı anlatıldı. AÖL kayıt yenileme kılavuzunda süreç;"Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır." sözleriyle ifade edildAçık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav katılım ücretini" ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalarayatırılacak. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini halk eğitimi merkezi müdürlüğüne yaptıran öğrencilerimizden halk eğitimi merkezi müdürlüğünce makbuz karşılığında veya banka hesap numarasına yatırtarak 5 TL kayıt yenileme sınav ücreti alacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav ücreti ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5 TL kayıt yenileme Sınav Ücreti makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.