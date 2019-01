AÖF'den sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?





Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşan vize sınavları öncesinde merakla sınav giriş belgelerini nasıl alacağını araştırıyor. AÖF sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava girecekleri merkez bilgisi yer almaktadır.



Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi almak için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci portalına giriş yapacak ve bu ekran üzerinden katıalcakları vize sınavları için sınav giriş belgesini alabilecek.









AÖF KAYIT SİLME NASIL YAPILIR?



Açıköğretim Fakültesi kılavuzunda duyurulan bilgiye göre; Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler; AÖF bürosuna bizzat başvurarak, büro tarafından verilen dilekçeyi imzalayıp, öğrenci kimlik/tanıtım kartını teslim etmelidirler. Geçmiş öğretim yıllarına ait dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.



Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz! Kayıt silme işlemini anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları yaptıramazlar. Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez. Kayıt silme işlemi, öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve bu işlemin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.



AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. AÖF sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresinden kişisel bilgilerini girerek sınav yerlerini öğrenebiliyorlar.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaklaşan vize sınavları öncesinde merakla sınav giriş belgelerini nasıl alacağını araştırıyor. AÖF sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava girecekleri merkez bilgisi yer almaktadır.Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi almak için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci portalına giriş yapacak ve bu ekran üzerinden katıalcakları vize sınavları için sınav giriş belgesini alabilecek.Açıköğretim Fakültesi kılavuzunda duyurulan bilgiye göre; Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler; AÖF bürosuna bizzat başvurarak, büro tarafından verilen dilekçeyi imzalayıp, öğrenci kimlik/tanıtım kartını teslim etmelidirler. Geçmiş öğretim yıllarına ait dönem öğretim gideri ve dönem öğrenim ücreti/dönem öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce bu borçlarını bankaya ödemeleri gerekmektedir.Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz! Kayıt silme işlemini anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları yaptıramazlar. Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıtları silinmez. Kayıt silme işlemi, öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi otomasyon sistemine aynı anda bildirildiği ve bu işlemin iptal edilmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



İnternet Başvuru Belgesi



Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.



Öğrenci Bilgi Formu



Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.



Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları



Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.



Öğrenim Belgesi



Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde "Mezun veya Öğrenci Bilgisi"ne ulaşılan adayların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun veya öğrenci bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.







YENİ KAYIT NASIL YAPILIR?



Yeni kayıt için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulacaktır;



1) İnternet Başvuru Belgesi



2) Öğrenci Bilgi Formu



3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları



4) Öğrenim Belgesi



5) Askerlik Durum Belgesi



AÖF BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



AÖF'e kayıt olmak isteyen adaylar aşağıdaki link üzerinden giriş yaparak ÖSYS yeni kayıt, ikinci üniversite ön başvuru, kayıt yenileme gibi işlemlerden birini seçerek kayıtları için internet başvurusunu tamamlayabilecek.



AÖF KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?



Lise diploması



Kimlik Fotokopisi



12 Adet vesikalık fotoğraf



Öğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu



Bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.Bu form kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan bu formu teslim ederek alabilirsiniz.Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ortak Veri Tabanındaki (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan, kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları Belgesinde "Mezun veya Öğrenci Bilgisi"ne ulaşılan adayların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun veya öğrenci bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.Yeni kayıt için aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyulacaktır;1) İnternet Başvuru Belgesi2) Öğrenci Bilgi Formu3) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları4) Öğrenim Belgesi5) Askerlik Durum BelgesiAÖF'e kayıt olmak isteyen adaylar aşağıdaki link üzerinden giriş yaparak ÖSYS yeni kayıt, ikinci üniversite ön başvuru, kayıt yenileme gibi işlemlerden birini seçerek kayıtları için internet başvurusunu tamamlayabilecek.Lise diplomasıKimlik Fotokopisi12 Adet vesikalık fotoğrafÖğrenci katkı payının ödendiğine dair banka dekontu

Anadolu Üniversitesi sınavlara dair sonuç açıklaması yaptı mı? AÖF sınavları, 13-14 Ocak tarihinde yapıldıktan sonra, Anadolu Üniversitesi sınavdan 10 gün sonra duyuru yapması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları, üniversitesin sorgulama sayfasında açıklandığı duyurdu mu?AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmazken, sonuçların bir önceki sonuç açıklama dönemi ele alındığında 10 gün içerisine erişime açılacağı öngörülmektedir.Bu bilgilere göre, AÖF sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.84 – 100 AA 4,00 Geçti77 – 83 AB 3,70 Geçti71 – 76 BA 3,30 Geçti66 – 70 BB 3,00 Geçti61 – 65 BC 2,70 Geçti56 – 60 CB 2,30 Geçti50 – 55 CC 2,00 Geçti46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı GeçtiUzaktan öğretim, "öğrencinin iletişim teknolojilerinden yararlanarak öğrenmesini sağlayan" çağdaş bir uygulamadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede uygulanmakta olan uzaktan öğretim yoluyla her yaş her gelir ya da her meslek grubundan insanın, üretkenliklerini yitirmeden, öğrenimlerini kendi hız ve kapasitelerine göre ayarlayarak eğitimlerini sürdürdükleri bir sistemdir. Farklı mek,nlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve eğitim araçlarını iletişim teknolojileri ile bir araya getiren eğitim modellerini kapsayan uzaktan eğitim, çağın teknolojisinden yararlanılmasını sağlayan bir eğitim felsefesidir.2015-2016 öğretim yılında "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık", "Sağlık Yönetimi", "Sosyal Hizmet" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" lisans programları yeni açılmıştır.Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik BelgesiFotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.Geçersiz Belgeler Öğrenci Kimlik Kartı Sürücü Belgesi (Ehliyet) Mesleki Kimlik Kartları Askeri Kimlik Belgesi Baro KartıAÖF not ortalaması hesaplama işlemi yapabilmek için güz döneminde şartlı olarak geçilen derslerden başarılı olunması, güz dönemi sonu veya bahar dönemi sonu genel not ortalamasının da 2,00 ve üzerinde olması gereklidir.Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçmiş oldukları derslerden başarılı sayılabilmeleri içinse bahar dönemi sonu veya güz dönemi sonu genel not ortalaması 2,00 ve üzeri olmalıdır.AÖF lisans öğrencilerinin mezun olmaları için şu şartları yerine getirmeleri gereklidir;Ders notlarının FF olmamasıGenel not ortalamalarının 2,00 ve üzeri olması,Alttan kalan dersinin olmamasıDers seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir.Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.Ders seçimi (ekle-sil) işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilirler. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 23 Şubat 2018 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.23 Şubat 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi; www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin "Şifre İşlemleri" bölümündeki "Şifre Hatırlatma" bağlantısından, 0850 200 46 10 numaralı Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezini sistemimizdeki kayıtlı cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek alabilirsiniz. Kayıt yenileten öğrenciler ders kitaplarını bağlı olduğu AÖF bürosundan kayıt yenileme tarihleri içinde veya sonrasında alabilirler.Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.Kayıt yenileme ile ilgili resmi duyuru bu ilanla yapılmaktadır.