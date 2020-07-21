AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF sınav nasıl?

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI YAPILACAK?

AÖF YAZ OKULU KAYIT ŞARTLARI

AÖF YAZ OKULU HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

AÖF'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu kayıtları 20 - 28 Temmuz tarihleri arasında online olarak alınacak. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek..1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.2- 2019-2020 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.AÖF yaz okulu ücretlerine bu sene zam yapılmadı, ücretle 2018-2019 öğretim yılıyla aynı kaldı. Harç ücreti alınan ders saysına göre değişiklik gösteriyor.Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti:Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 öder.