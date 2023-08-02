Haber Tarihi: 02 Ağustos 2023 11:23 - Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 11:23

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI OLACAK 2023 | Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, yüz yüze mi 2023 | AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Açıköğretim yaz okulu tarihleri belli oldu mu sorusu, kayıtların 3 Temmuz'da başlamasının akabinde gündemde yer aldı. Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt işlemleri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00'de sona erecek. Tüm gözler şimdi AÖF sınav tarihlerinde. Açıköğretim Fakültesi (AÖF), online final sınavlarının ilk etabını başarılı bir biçimde tamamladı. Deprem etkisi yaşanan bölgelerdeki zorluklara rağmen, üniversite, online sınav uygulamasıyla öğrencilerine büyük kolaylık sağladı. Şimdi ise gözler, merakla beklenen yaz okulu sınavlarına çevrildi. Birçok kişi, bu sınavların da online yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu online mı olacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI OLACAK 2023 | Açıköğretim yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
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AÖF yaz okulu süreci devam ederken binlerce açıköğretim öğrencisi gözünü uygulanacak sınava çevirdi. Bu kapsamda "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıköğretim Fakültesi final sınavları online yani uzaktan olarak gerçekleştirilmişti. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi? İşte detaylar.

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK 2023
AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV VE TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.


2023 AÖF YAZ OKULU SKAYITLARI BİTTİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci tamamlandı.

3 Temmuz 2023 Pazartesi itibarıyla başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle tamamlandı.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 3-7 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından başvuruların başladığında dair henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında en fazla 5 ders seçerek yaz okulu kaydını aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapabilecek.

 Yaz okulu kayıt ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında
Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;
• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
• İnternet Bankacılığı ile Ödeme
• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
• Mobil Bankacılık ile Ödeme
Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

ATA AÖF yaz okulu 10 Temmuz'da başlayacak ve 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı 12-13 Ağustos tarihlerinde yüz yüze yapılacak. Yaz okulu ücretleri her program için yıl içindekiyle aynı olacak. Sınava giriş belgeleri sınav tarihinden en geç 3 gün önce yayınlanacak.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURU NE ZAMAN?

Yaz okulu başvurusu 3 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz 2023 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

KAYIT YAPTIRMAYANLAR SINAVA GİREMEYECEK!

Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu kayıt takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. AÖF kayıtları iki aşamadan oluşacak. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr öğrenci otomasyonundan yapılacak.

2022-2023 Yaz okulu kayıt ücretleri 7 Temmuz saat 22.30'a kadar yatırılabilecek. Yaz okulu ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil bankacılık ödeme yöntemiyle yapılabilir.

 

 

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