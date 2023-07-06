AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK 2023 | Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yaz okulu kayıt

2022-2023 AÖF yaz okulu online mı, ne zaman sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Takvimine göre AÖF yaz okulu kayıtları temmuzda yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...AÖF öğrencilerinin araştırdığı konuların başında yer alan yaz okulu sınavı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle AÖF yaz okulu sınavının online mı, yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor.Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖF yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta düzenlenecek. Yaz okulu sınavları not ortalamasının %100'ünü oluşturacak. Yaz okulunda ders geçme notu, bahar ve güz döneminde olduğu gibi 35 olacak.Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.Buna göre; Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023-19 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 3-7 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından başvuruların başladığında dair henüz bir açıklama yapılmadı. Adaylar yukarıda belirtilen tarihler arasında en fazla 5 ders seçerek yaz okulu kaydını aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapabilecek.Yaz okulu kayıt ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme• İnternet Bankacılığı ile Ödeme• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)• Mobil Bankacılık ile ÖdemeYaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektirAÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.Yaz okulu başvurusu 3 Temmuz Pazartesi ve 7 Temmuz 2023 Cuma tarihleri arasında yapılacak.Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu kayıt takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlandı. AÖF kayıtları iki aşamadan oluşacak. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr öğrenci otomasyonundan yapılacak.2022-2023 Yaz okulu kayıt ücretleri 7 Temmuz saat 22.30'a kadar yatırılabilecek. Yaz okulu ücretleri Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil bankacılık ödeme yöntemiyle yapılabilir.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) yaz okulu kayıtlarını 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alacak.AÖF yaz okulu başvuru ve kayıt tarihi akademik takvimle belli oldu. Buna göre Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 3-7 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.Yaz okulu başlama ve bitiş tarihleri 3 Temmuz 2023 - 19 Ağustos 2023 olarak açıklandı.Yaz okulu sınavı ise 19 Ağustos'ta yapılacak.NİR?Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasındaZiraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme• İnternet Bankacılığı ile Ödeme• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)• Mobil Bankacılık ile ÖdemeYaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir