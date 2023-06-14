Haber Tarihi: 14 Haziran 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023 10:42

AÖF yaz okulu 2023 online mı olacak? AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınavları ne zaman?

AÖF yaz okulu sınav tarihleri final sınavlarının ardından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri açıklandı. Açıköğretim Fakültesi (AÖF), online final sınavlarının ilk etabını başarılı bir biçimde tamamladı. Deprem etkisi yaşanan bölgelerdeki zorluklara rağmen, üniversite, online sınav uygulamasıyla öğrencilerine büyük kolaylık sağladı. Şimdi ise gözler, merakla beklenen yaz okulu sınavlarına çevrildi. Birçok kişi, bu sınavların da online yapılıp yapılmayacağını merakla bekliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, yüz yüze mi online mı olacak? İşte, AÖF sınav ve kayıt tarihleri 2023

AÖF yaz okulu 2023 online mı olacak? AÖF (Açıköğretim) yaz okulu sınavları ne zaman?
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2022-2023 AÖF ya okulu kayıtları ne zaman sorusu binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Üniversite eğitimini Açıköğretim Fakültesi'nde devam ettiren öğrenciler, 2022-2023 öğretim yılı yaz okulu kayıtlarını, ders seçimi ve yaz okulu öğretim gideri ödemelerini yatırarak tamamlayacaklar. Dönem boyunca başarısız oldukları dersleri yada üstten dersleri alacak öğrenciler ders seçimini internetten gerçekleştirecek. Takvimine göre AÖF yaz okulu kayıtları temmuzda yapılacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor, online mı olacak? İşte, 2023 AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri...
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLINE MI 2023?

AÖF öğrencilerinin araştırdığı konuların başında yer alan yaz okulu sınavı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle AÖF yaz okulu sınavının online mı, yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. AÖF yaz okulu sınavının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına dair henüz herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak AÖF yaz okulu sınavlarının da ara sınavlar ve final sınavları gibi online olarak yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları sizlere aktaracağız…

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

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