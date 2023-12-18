AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son dakika Anadolu AÖF final sınavı tarihleri açıklandı mı?

9-10 Aralık tarihinde düzenlenen sınavların değerlendirme işlemleri başladı. Yüz yüze olarak okul ortamında yapılan sınavların sonuçları henüz erişime açılmadı.

Sınav sonuçları değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra paylaşılacak. Sınavların yüz yüze yapılması ve daha önce açıklanan sonuçlar dikkate alındığında AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının en geç 25 Aralık Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.



AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda uygulandı.



AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanmaktadır.

AÖF sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir. Buna göre vize sınav puanı hesaplanırken 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı saf dışı bırakacak.

Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve vize sınavlarında herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır. Adayların vize ve final sınavı ortalamalarının en düşük 35 puan ve üzeri olması gerekmektedir.