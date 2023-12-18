AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Son dakika Anadolu AÖF final sınavı tarihleri açıklandı mı?

AÖF sınav sonucu sorgulama ekranını bekleyen öğrenciler 18 Aralık Pazartesi günü AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtına odaklandı. Sınavların üzerinden tam 1 hafta geçerken adayların gündeminde AÖF sınav sonuçları için yapılacak açıklama geldi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde eğitim alan adaylar 9-10 Aralık tarihinde güz dönemi ara (vize) sınavlarına katılım sağladı. Türkiye genelinde yüz yüze olarak gerçekleştirilen sınavların ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. AÖF sınavlarında 4 yanlış 1 doğru götürürken ilgili dersten başarılı olabilmek için adayların dönem sonu ortalamasının en az 35 olması gerekiyor. AÖF ara sınavları ise not ortalamasına %30 etki edecek. Telafi ve bütünleme sınavı olmadığından öğrenciler için AÖF ara sınav sonuçları büyük oranda etkileyici olacak. AÖF sınav sonuçları Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet seçeneği veya öğrenci numarasıyla giriş yapılarak sorgulanabilecek. Peki AÖF sınav sonuçları belli oldu mu? AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, AÖF 2023-2024 sınav sonuçları sorgulama ekranı!
AÇIKÖĞRETİM ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9-10 Aralık tarihinde düzenlenen sınavların değerlendirme işlemleri başladı. Yüz yüze olarak okul ortamında yapılan sınavların sonuçları henüz erişime açılmadı.
Sınav sonuçları değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra paylaşılacak. Sınavların yüz yüze yapılması ve daha önce açıklanan sonuçlar dikkate alındığında AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının en geç 25 Aralık Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda uygulandı.
AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfasından açıklanmaktadır.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
AÖF sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmektedir. Buna göre vize sınav puanı hesaplanırken 4 yanlış cevap puan hesaplamasında 1 doğru yanıtı saf dışı bırakacak.
Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve vize sınavlarında herhangi bir alt sınır bulunmamaktadır. Adayların vize ve final sınavı ortalamalarının en düşük 35 puan ve üzeri olması gerekmektedir.
Vize sınav notu dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavı ise %70 etki etmektedir.
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giderek Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sırasıyla "Devam Et" ardından ise "e-Devlet ile Giriş Seçeneği" veya Anadolu Üniversitesi Hesabı ile Giriş Seçeneği" alternatiflerinden birisini seçerek AÖF sonuç sorgulama ekranına yönelecek.
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