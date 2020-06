AÖF online sınav 2020, 24 Haziran 2020 aof online sınavı

AÖF online sınav giriş için yapılması gerekenler açıklandı. AÖF online sınav tarihi geldi ve artık öğrenciler diledikleri yerden sınava katılabilecekler. Bunun için AÖF online sınav giriş yapmaları yeterli ve AÖF Online sınav tarihleri arasında bu sınavı yapabilirsiniz. AÖF final sınav tarihleri 2020 merak edilen zaman aralığı açıklandı. Bu tarihlerde öğrenciler AÖF final sınav tarihlerini öğrenerek çevrimiçi şekilde istedikleri yerden sınavlara girebilecekler. Açıköğretim fakültesi anlamına gelen AÖF final sınav tarihleri daha önce açıklandığı şekilde gerçekleştirilecek.AÖF final sınavı konusunda merak edilenleri burada bulabilirsiniz. AÖF final sınav tarihleri yanı sıra AÖF onlin final sınav kuralları, AÖF sına giriş için haberimize göz atabilirsiniz.Sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar içinerişime açık olacağı kaydedildi.Yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi; 24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23:59'a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır.Sınava ilişkin bilgiler için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.Sağlıklı günler ve başarılar dileriz."1- Her bir ders için sınav süresi 30 dakika soru sayısı 20 'dir.2- Sınav sistemi 24 Haziran 2020 – 08 Temmuz 2020 23:59 (Türkiye Saati) tarihleri arasında aktif olacaktır. Öğrencilerin tüm dersine ait sınavınızı bu tarihler arasında tamamlaması gerekmektedir.3- Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan "Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum" seçeneğini işaretleyip "Sınavı Başlat" butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız "Vazgeç ve Ders Listesine Dön" butonuna basarak sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.4- "Sınavı Başlat" butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.5- Dersinize ait sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir ve oturumunuz sonlandırılır.6- Sınav başladıktan sonra ekranda gözüken soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan "Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç" butonuna basmanız gerekmektedir. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir daha önceki soruya dönemezsiniz.7- Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilir, ilgili soruyu boş bırakmak istiyorsanız "Bu soruyu boş bırakmak istiyorum" butonuna basarak işaretlemenizi iptal edebilirsiniz.8- Seçili dersinize ait sınava başladıktan sonra, aktif oturumunuz içinde, normal sınav akış işlemleri (soruyu görme, sonraki soruya geçme) dışında herhangi bir işlem (tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma vb.) yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecektir. Sistem anormal aktivite sayısının arttığını gördüğünde, panel üzerinden uyarı verip dersinize ait sınavı sonlandırabilecektir. Bu nedenle sayfada sadece soru paneli üzerindeki butonları tıklayarak sınavınızı tamamlayınız.9- Sınav başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.10- Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet ve elektrik kesilmesi, tarayıcı takılması vb.) sınav süreciniz kesilirse, ilgili durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda ve zamanda yeniden sisteme girip kaldığınız yerden dersinize ait sınavı tamamlamanıza izin verilecektir.11- Sistem dersin sınav süresi tamamlandığında otomatik olarak ilgili dersin sınavını tamamlar. Bu ana kadar yaptığınız işlemler ilgili dersin değerlendirilmesinde kullanılır.12- Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.13- Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.14- Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.15- Bu ara sınav başarı notunuzu %75 oranında etkileyecektir.16- Sınav soruları kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı ya da kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesinin, kopyalanmasının, yayımlanmasının vb. sorumluluğu size aittir.17- Etik ihlalde bulunduğu belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.18- Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymadığı tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca, bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin etik hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.