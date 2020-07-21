AÖF kayıt yenileme kaç para? AÖF harç ücreti kaç

AÖF kayıt yenileme, AÖF yaz okulu kaydı ile ilgili aradığınız tüm bilgileri derlemiş bulunuyor. 2020 AÖF yaz okulu sınavlarının online bilgisayar başında olması da ihtimaller dahilinde ve AÖF kayıt yenileme ne zaman yapulacak merak ediliyor. AÖF'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu kayıtları 20 - 28 Temmuz tarihleri arasında online olarak alınacak. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.AÖF yaz okulu ücretlerine bu sene zam yapılmadı, ücretle 2018-2019 öğretim yılıyla aynı kaldı. Harç ücreti alınan ders saysına göre değişiklik gösteriyor.Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti:Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek..AÖF yaz okulu kayıt işlemi için süreç 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Ziraat Bankası üzerinden kayıt bedelini yatıracak olan öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt işlemini ders seçimiyle birlikte tamamlayabilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacak. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün olmayacak.1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.2- 2019-2020 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.öder.