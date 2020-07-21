AÖF kayıt yenileme kaç para? AÖF harç ücreti kaç

AÖF kayıt yenileme yapmak isteyenler harç ücretlerini araştırıyor. AÖF sınavlarının nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar soruluyor. Sınavın yüzyüze mi yoksa online olarak mı yapılacağına ilişkin detaylar bulunuyor. AÖF yani Açıköğretim Fakültesi dersleri online mı olacak veya AÖF yaz okulu kayıt konusunda yapılacaklar bulunuyor. Burada okuyan öğrenciler kayıt yapmak için bilgileri araştırırken aynı zamanda 2020 AÖF yaz okulu sınavlarının online olarak yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama bekliyor. AÖF sınav için yapılacak yaz okulu kayıt ne zaman? AÖF sınav online mı olacak? AÖF kayıt yenileme detayları için haberimize göz atabilirsiniz...

21 Temmuz 2020 02:44
AÖF kayıt yenileme kaç para? AÖF harç ücreti kaç
AÖF kayıt yenileme, AÖF yaz okulu kaydı ile ilgili aradığınız tüm bilgileri derlemiş bulunuyor. 2020 AÖF yaz okulu sınavlarının online bilgisayar başında olması da ihtimaller dahilinde ve AÖF kayıt yenileme ne zaman yapulacak merak ediliyor. AÖF'ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yaz okulu kayıtları 20 - 28 Temmuz tarihleri arasında online olarak alınacak. Yaz okulu kayıt işlemi, Ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.
AÖF KAYIT NE KADAR?

AÖF yaz okulu ücretlerine bu sene zam yapılmadı, ücretle 2018-2019 öğretim yılıyla aynı kaldı. Harç ücreti alınan ders saysına göre değişiklik gösteriyor.

Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 

AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI YAPILACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek..

AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?


AÖF yaz okulu kayıt işlemi için süreç 20 Temmuz Pazartesi günü başladı. Ziraat Bankası üzerinden kayıt bedelini yatıracak olan öğrenciler, AÖF yaz okulu kayıt işlemini ders seçimiyle birlikte tamamlayabilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacak. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilecek. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün olmayacak.

AÖF YAZ OKULU KAYIT ŞARTLARI

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2019-2020 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.



öder.

Diğer Haberler

2020 adli tatil başlangıcı, adli tatil ne zaman bitiyor? Gündem

2020 adli tatil başlangıcı, adli tatil ne zaman bitiyor?
Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (21 Temmuz Salı) Genel Haber

Günün yemek önerisi, Bugün ne pişirsem? Bugün hangi yemeği yapsam? (21 Temmuz Salı)
Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (21 Temmuz Salı) Genel Haber

Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi (21 Temmuz Salı)
Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (21 Temmuz Salı) Genel Haber

Cuma tebrik mesajları, hayırlı cumalar mesajı (21 Temmuz Salı)
Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (21 Temmuz Salı) Genel Haber

Instagram hatası, instagram bozuldu mu? Instagram çöktü mü? (21 Temmuz Salı)
2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (21 Temmuz Salı) Genel Haber

2020 Ziraat Bankası saat kaçta açılır? Ziraat Bankası açılış (21 Temmuz Salı)
Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (21 Temmuz Salı) Genel Haber

Sağlık ocağı açılış saati, sağlık ocağı kaçta açılır? (21 Temmuz Salı)
İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (21 Temmuz Salı) Genel Haber

İndirimli oyunlar, Steam yaz indirimi, fiyatı düşen oyunlar (21 Temmuz Salı)
Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (21 Temmuz Salı) Genel Haber

Bankalar saat kaçta açılıyor Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İşbank, Yapı Kredi) (21 Temmuz Salı)
Daha fazla göster
1

Deportivo'nun rakibinde 7 pozitif vaka!
2

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
3

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
4

Lille'de 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı!
5

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
6

Başakşehir'in rakibinden UEFA'ya seyircili maç başvurusu
7

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
8

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı
9

Dinamo Bükreş'in maçı, koronavirüs nedeniyle ikinci kez ertelendi
10

NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
yukarı ok